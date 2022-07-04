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وأوضحت الهيئة في هذا الشأن أن الزكوات الواردة عبر خدمة زكاتي تجاوزت 388 مليون ريالٍ، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل خمس سنوات، مؤكدة أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حثت جميع الأفراد على إخراج الزكاة اختياريا عبر تطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالخدمة، التي توفر إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواءً كانت أموالا أو ذهبا أو فضة أو أسهم وغيرها، ودفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.وأوضحت الهيئة في هذا الشأن أن الزكوات الواردة عبر خدمة زكاتي تجاوزت 388 مليون ريالٍ، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل خمس سنوات، مؤكدة أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق.

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