يونيو الأعلى في توثيق عقود «إيجار» بـ192 ألف عقد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل برنامج إيجار خلال يونيو 2022 أكثر من 192 ألف عقد إيجار موثق في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، ويعد الرقم الأعلى لتوثيق العقود خلال شهر واحد منذ إطلاق الشبكة في 2018.

وأوضح البرنامج في بيان له، أن العقود السكنية والتجارية الموثقة منذ بداية العام وحتى يونيو تجاوزت 982 ألف عقد، بارتفاع يصل إلى 74% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبين «إيجار» أن الارتفاع في أعداد العقود الموثقة في الشبكة وإقبال المستفيدين على توثيق عقودهم في الشبكة جاء نتيجة لتطوير الشبكة في يونيو 2021، الذي شمل عددا من الخدمات والمزايا مثل تنويع قنوات الدفع الالكتروني، وإضافة خدمة السلوك الإيجاري، وتسجيل الحالة التعاقدية، وخدمة التسلم والتسليم للوحدات الإيجارية من خلال منصة سكني، وربط فواتير المياه بعقود الإيجار، وإطلاق المؤشر الإيجاري الذي يمكن المستفيدين من معرفة معدل القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وغيرها من الخدمات والتحسينات، إضافة إلى تطوير خدمات الشبكة مثل توثيق العقود وتجديدها، ومرونة الدفعات، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية، وإدارة العقود، وإصدار سندات القبض وغيرها.

وأكد «إيجار» أن البيئة الإيجارية التي يعمل على تطويرها والخدمات التي يقدمها البرنامج أسهمت في الارتقاء بقطاع الإيجار العقاري ورفع كفاءته وتسهيل عملياته الإيجارية وإجراءاتها، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ويقلل المخاطر عبر حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتحقيق تطلعاتهم.

عقود إيجار

تسجيل +192 ألف عقد موثقفي يونيو 2022

يونيو يعد الأعلى لتوثيق العقود منذ إطلاق الشبكة في 2018

ارتفاع العقود الموثقةفي يونيو 74% مقارنة بيونيو 2021

العقود الموثقة منذ بداية العام وحتى يونيو +982 ألف عقد