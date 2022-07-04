مجلس البنوك الإسلامية يبحث أدوات إدارة السيولة في المؤسسات المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أمس، ورشة عمل فنية عن بعد حول أدوات إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية لمدة يومين.

وتعد إدارة السيولة أحد أهم التحديات والقضايا الناشئة التي تواجهها المؤسسات المالية عامة، وقد يؤدي التباطؤ في معالجة هذه التحديات لعدد من الآثار السلبية على العمليات التشغيلية في البنوك والمؤسسات المالية، مما قد يتسبب في انهيار المنظومة المالية في أسوأ الظروف. ولهذا السبب، عمدت السلطات الرقابية والهيئات التنظيمية على تحسين إدارة السيولة لتوفير بيئة آمنة للنظام المالي.

وعقد المجلس العام الورشة بهدف تزويد موظفي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالمعرفة النظرية والمهارات التطبيقية حول أدوات إدارة السيولة وآلياتها. وخلال برنامج العمل ستشرح النظريات الشرعية المتعلقة بأدوات إدارة السيولة والاستراتيجيات المناسبة لتطبيقها.

وافتتحت الورشة بكلمات ترحيبية من قبل مدير الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام زينب العويناتي، حيث ركز على مبادرات المجلس العام في هذا المجال ودوره في نشر الوعي بأهمية إدارة السيولة لاستمرار ونمو البنوك والمؤسسات المالية، بحضور أكثر من 80 مشاركا من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات التنظيمية والرقابية والمنظمات الدولية.

ولتقديم تجربة تعليمية فريدة، تضمن جدول العمل عرض عدد من الحالات الدراسية، ومناقشة قضايا وحالات واقعية من بيئة العمل، واستضيف عدد من المتحدثين الخبراء لإثراء النقاش وتبادل التجارب المهنية مع المشاركين.