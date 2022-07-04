شكرا لقرائتكم خبر بدء تداول العقود المستقبلية لأسهم 10 شركات في السوق السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت «تداول السعودية»، أمس، العقود المستقبلية للأسهم المفردة، لتصبح ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية. وتمكن العقود المستقبلية للأسهم المفردة، المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، فضلا عن تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالية.

وبدأ تداول العقود المستقبلية على أسهم 10 شركات، هي مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، STC، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن.

وأوضح المدير التنفيذي لتداول السعودية، محمد الرميح، في تصريحات سابقة، أن التداول على عقود الأسهم المفردة سيكون قبل افتتاح السوق بنصف ساعة، والإغلاق سيكون بعد إغلاق السوق بنصف ساعة، وهذه طبيعية العقود المستقبلية لإعطاء توجه لحركة السهم. ولفت إلى أن كل شركة سيكون لها 4 عقود وهي تمثل الشهر الحالي والشهر القادم والربع القادم والربع الحالي.

وذكر أن إطلاق المرحلة الثانية يستهدف تعميق السوق وتأكيد الالتزام بتوفير أدوات جديدة للمستثمرين بهدف إدارة مخاطرهم بكفاءة.