أخبار البورصة اليوم الإثنين 4-7-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 4-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 593.231 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ اودن للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، الدولية للأسمدة والكيماويات، بنك كريدي أجريكول مصر، ابن سينا فارما، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، البنك المصري لتنمية الصادرات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، القلعة للاستشارات المالية-أسهم عادية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 15.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 593.231 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 500.3 مليون ورقة مالية بقيمة 639.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.24%، والعرب على 6.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 23 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.59%، ليغلق عند مستوى 8685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 1563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 10679 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3515 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 1655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 2435 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، دلتا للإنشاء والتعمير، شراء الأولى مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، والثانية 275 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.11%، والثالثة 398.951 ألف سهم، ليصل الإجمالي 5.2 مليون سهم، والرابعة 2847 سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 6.92% من أسهم رأس المال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 250 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، 65 ألف سهم، 23 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 25 ألف سهم، 23 ألف سهم، 1.65 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 300 سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 2468 سهم.

وادي كوم امبو

قالت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، إنها حصلت على حكم نهائي أمس من محكمة الاستئناف رقم 16 لسنة 39 ق أسوان، والمقام ضد مشيخة الأزهر بإلزامها بسداد مبلغ 56.8 مليون جنيه للشركة عن مسطح 11.4 ألف متر مربع حوض 56 بكوم امبو والمقام عليها معهد إعدادي وثانوي.

قناة السويس

قالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين عمرو الجارحي رئيسًا غير تنفيذيًا لمجلس الإدارة، بعد اعتذار محمد كمال الدين بركات عن عضوية مجلس الإدارة لانتهاء علاقته بالمصرف العربي الدولي.