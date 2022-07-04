شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 4-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 4-7-2022.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ اودن للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، الدولية للأسمدة والكيماويات، بنك كريدي أجريكول مصر، ابن سينا فارما، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، البنك المصري لتنمية الصادرات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، القلعة للاستشارات المالية-أسهم عادية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 15.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 593.231 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 500.3 مليون ورقة مالية بقيمة 639.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.24%، والعرب على 6.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 23 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.59%، ليغلق عند مستوى 8685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 1563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 10679 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3515 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 1655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 2435 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.79%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.487 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.27%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 16.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 84.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.25%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.26%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1 بسعر إغلاق 0.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 29.71%.

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.017 جنيه بنسبة تراجع بلغت 22.73%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.36%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.683 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.84%.

- بنك كريدي أجريكول مصر بسعر إغلاق 4.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.74%.