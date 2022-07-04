بعد الارتفاع.. تعرف على سعر الذهب الآن في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، خلال التعاملات المسائية، على الرغم من تراجع المعدن عالمياً، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وذلك وفقاً لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب مساء اليوم، وجاءت على النحو التالي:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 660 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 عند 848 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 990 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1131 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب عند 7920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا خلال جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1808 دولارات للأوقية، بنسبة هبوط قدرها 0.16%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.