شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو «أوبك+» إلى زيادة إنتاجها النفطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه يجب على مجموعة أوبك+ أن تنتج المزيد من النفط للتغلب على أزمة متنامية لتكلفة المعيشة، ودفع أسعار الخام للانخفاض.

وأبلغ "جونسون" البرلمان "لا شك أننا سنحتاج لقدر كبير إضافي من نفط أوبك+"، في إشارة إلى مجموعة تضم السعودية وروسيا ومنتجين رئيسيين آخرين للنفط.

وذكر "جونسون": "المملكة المتحدة... لها علاقات قوية ومثمرة مع السعودية. نحتاج إلى التأكد من أن يكون الغرب ككل لديه هذه العلاقات أيضا"، مضيفا أنه ينبغي للسعودية أن تنتج المزيد من النفط.