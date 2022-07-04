الاقتصاد

بريطانيا تدعو «أوبك+» إلى زيادة إنتاجها النفطي

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الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه يجب على مجموعة أوبك+ أن تنتج المزيد من النفط للتغلب على أزمة متنامية لتكلفة المعيشة، ودفع أسعار الخام للانخفاض.

وأبلغ "جونسون" البرلمان "لا شك أننا سنحتاج لقدر كبير إضافي من نفط أوبك+"، في إشارة إلى مجموعة تضم وروسيا ومنتجين رئيسيين آخرين للنفط.

وذكر "جونسون": "المملكة المتحدة... لها علاقات قوية ومثمرة مع السعودية. نحتاج إلى التأكد من أن يكون الغرب ككل لديه هذه العلاقات أيضا"، مضيفا أنه ينبغي للسعودية أن تنتج المزيد من النفط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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