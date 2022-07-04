شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البطاريات تحذّر من تصنيف الليثيوم بالسام.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت شركات إنتاج الليثيوم والبطاريات الاتحاد الأوروبي، من أن الاقتراح الخاص بتصنيف المعدن على أنه سام، قد يلحق ضررا شديدا بصناعة السيارات الكهربائية الناشئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المادة تعد جزءا رئيسيا من بطاريات السيارات الكهربائية وبعض أنواع الزجاج، فيما تدرس الآن المفوضية الأوروبية اقتراحا من شأنه أن يدرج هذا الشهر بعض أنواع الليثيوم في أعلى فئة من المواد السامة، وذلك جزئيا بناء على دراسات تم إجراؤها في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وأوضحت بلومبرج، أن جماعات الضغط، بما في ذلك يوروبات والرابطة الدولية لليثيوم ويوروميتاوكس ذكرت في خطاب مفتوح للسياسيين، أن ذلك قد يوصم استخدام هذه المواد ويضر بقطاع صناعة السيارات الكهربائية.

وأثارت جماعات الضغط في الخطاب المخاوف إزاء السبب العلمي للتصنيف، الذي قد يؤدي إلى ترسيخ الكيماويات "كمادة ذات مصدر قلق عال للغاية"، إلى جانب المواد المسرطنة والطفرية التي يرغب الاتحاد الأوروبي في التخلص منها تدريجيا عن طريق تقييد استخدامها.

وقد يقوض ذلك الجهود المنفصلة الرامية لتعزيز الإنتاج المحلي لليثيوم الذي وصفته المفوضية كمادة خام خطرة في عام 2020.