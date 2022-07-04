شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 4-7-2022.. ضوابط التوظيف بالجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 4-7-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، إعلان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم فى جميع أعماله وخاصة فى آليات التوظف بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

التنظيم والإدارة: نلتزم بتطبيق الدستور والقانون في آليات التوظف بالجهاز الإداري للدولة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم فى جميع أعماله وخاصة فى آليات التوظف بالجهاز الإدارى للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية التى أكدت على عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

"جمارك السويس" تفرج عن 1391 سيارة بقيمة 279 مليون جنيه خلال مايو الماضى

تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة الانجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

وزير الإسكان يتفقد الحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

عقب تفقده مشروع الحدائق المركزية، انتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد الحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة " بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه طبقا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.6% بجلسة الاثنين ليهبط دون 9 آلاف نقطة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 15.2مليار جنيه ليغلق عند مستوى 593.231 مليار جنيه.

وزارة التجارة: اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور نقطة ارتكاز للصادرات المصرية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر ودولة البرازيل باعتبارها الشريك التجاري الاكبر لمصر بقارة امريكا اللاتينية بمعدلات تبادل تجاري بلغت نحو 2.5 مليار دولار عام 2021، مشيرة إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة امام مجتمع الأعمال البرازيلي في السوق المصري في مجالات صناعة وسائل النقل وقطع الغيار والأدوية والصناعات الهندسية والنسجية والطاقة الجديدة والمتجددة.

الذهب يتراجع 3جنيهات.. وعيار 21 يسجل 987 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 يوليو 2022 تراجع بحوالي 3 جنيهات، على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1805 دولار للأونصة في تداولات اليوم مقابل مستويات 1811 دولار قبل إغلاق السوق في نهاية الأسبوع المنقضي.

توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون لهيئة الثروة المعدنية مع شركات عالمية

استمرارا لأعمال تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري لزيادة جذب الاستثمارات، شهدت فعاليات منتدي مصر للتعدين تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع مؤسسات وشركات عالمية للمساهمة في تطوير الكوادر البشرية ودعم البنية الأساسية لمواقع التعدين و التعاون المتبادل مع كبريات الشركات العالمية بقطاع البترول والغاز للوقوف علي فرص استكشاف المعادن المهمة لتلبية الطلب علي تنفيذ مشروعات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.