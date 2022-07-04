شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الاثنين على رأسها "دبى" بنسبة 1.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.38% خاسرًا 44.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3157.61 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.93% خاسرًا 106.58 نقطة ليغلق عند مستوى 11358.40 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.93% خاسرًا 106.58 نقطة ليغلق عند مستوى 11358.40 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.94% خاسرًا 409.48 نقطة ليغلق عند مستوى 20672.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 136.3 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.59%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.34%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.92%، ثم قطاعي المرافق العامة وإنتاج الأغذية بنسبة 1.58%، 1.51%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.43%، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والسلع طويلة الأجل، والنقل بنسبة 1.16%، 1.15%، 1.14%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الصناديق العقارية المتداولة، والتطبيقات وخدمات التقنية، والاستثمار والتمويل، والاتصالات بنسبة 0.88%، 0.56%، 0.44%، 0.27%، على التوالي.

وقفز 38 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 4.75%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 4.56%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 2.74%، وتراجع 171 سهمًا على رأسها سهم "الحكير" بنسبة 9.99%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 9.92%، ثم سهم "عناية" بنسبة 8.39%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 477.2 مليون ريال سعودي.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% خاسرًا 15.30 نقطة ليغلق عند مستوى 7452.62 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسرًا 15.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8313.25 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسرًا 15.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5677.55 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% خاسرًا 31.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5877.09 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 164 مليون سهم بقيمة 48.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 3.02%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.56%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والصناعة بنسبة 0.46%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.05%.

بورصة دبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.38% خاسرًا 44.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3157.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.5 مليون سهم محققة ما قيمته 185.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3829 صفقة لعدد 28 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.59%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.02%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.98%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات، والمرافق العامة بنسبة 0.82%، 0.78%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%.

وقفزت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.52%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.45%، وتراجع 18 سهمًا شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.29%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.4 مليون ورقة بقيمة 55.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.447% خاسرًا 41.49 نقطة ليغلق عند مستوى 9240.62 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.970 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 142.6 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 8168 صفقة.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 4.93%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.24%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز الوﻻ يات المتحدة شريعة للأسهم القيـمة المتداول" بنسبة 2.22%، وتراجع 33 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 9.82%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 5.63%، ثم سهم "اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 4.14%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 333.5 مليون درهم.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.45% خاسرًا 54.89 نقطة ليغلق عند مستوى 12217.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.5 مليون سهم بقيمة 322.3 مليون ريال عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وتراجع 30 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.95%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.93%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.79%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.5%، فيما ارتفع قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.77%، 0.26%، على التوالي.