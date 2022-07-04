شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المواشي بجدة تشهد إقبالاً كبيراً على شراء الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنعش الإقبال على شراء الأضاحي أسواق المواشي بجدة, حيث شهدت مع إطلالة شهر ذي الحجة إقبالاً كبيراً من المشترين، خاصةً من الراغبين في اختيار الأضحية في وقتٍ مبكر قبل العيد, حيث يشمل المعروض: المواشي, والإبل، والأبقار، والأغنام بمختلف أنواعها المحلية والخارجية.

وأوضح مربي الماشية بلال الزهراني أنه عند شراء الأضحية يُراعى استيفاؤها لشروط الذبح, مشيراً إلى أن مربي الماشية يحرصون على الاعتناء بها وتربيتها قبل انطلاق الموسم استعداداً لعرضها على المتسوقين.

وأضاف أن موسم الحج أنعش الطلب على الأغنام بشكل لافت, عاداً سوق الأنعام رافداً اقتصادياً، وذلك من خلال عمليات البيع والشراء التي تخضع لعملية العرض والطلب بالسوق أو نقلها وبيعها في المحافظة.

إلى ذلك، أبدى المواطنون والمقيمون مشاعر المحبة والألفة وهم يستعدون للقيام بسنة المصطفى في شراء الأضاحي استعداداً لذبحها في يوم العيد السعيد, حيث بين قاسم الدريبي أن مدة ما بعد الفجر مباشرة تمثّل أفضل توقيت لشراء الأَضحية، حيث تكون الأسعار في أدنى مستوياتها ثم ترتفع تدريجياً، وهذا لا ينطبق على يوم العيد الذي تكون فيه الأسعار في أعلى معدلاتها.