شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في بريطانيا نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار البنزين في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي آخر، مما تسبب في حدوث موجة من الاحتجاجات على الطرق السريعة في البلاد.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن البنزين سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بواقع 53ر191 بنس (32ر2 دولار) للتر، بينما كان الديزل أقل بقليل جدا عن الرقم القياسي المسجل له بواقع 03ر199 بنس، بحسب بيانات واردة عن منظمة "آر إيه سي" للسيارات.

وتعمل زيادة الأسعار على ارتفاع معدل التضخم الأسرع بالمملكة المتحدة منذ أعوام.