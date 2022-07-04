شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الطاقة تقود الأسواق الأوروبية للارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بدعم من أسهم شركات النفط والغاز، بينما يترقب المستثمرون نشر بيانات التضخم في منطقة اليورو، بعدما عزز تقرير بشأن أسعار المستهلكين نُشر الأسبوع الماضي التوقعات بشأن توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.8 بالمئة الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع الأسبوع الماضي وسط مخاوف من احتمال تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتراجع مؤشر بنوك منطقة اليورو 0.4 بالمئة بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبحث حرمان البنوك من أرباح استثنائية تقدر بمليارات اليورو مع رفع أسعار الفائدة.

وقفزت أسهم شركة الطاقة البريطانية العملاقة بي.بي بنسبة 3.6 بالمئة، لتقود مكاسب شركات النفط والطاقة الأوروبية.