شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط تبدأ أول أيام اختبار القدرات للمدرسة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ورئيس لجنة الاختبارات والاستاذ محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم باسيوط، اختبارات القدرات للطلاب المستوفيين لشروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه، والتي قد سبق الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للشركة، طبقاً للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021م ــ 2022م ــ وفقا لتنسيق كل محافظة علي ان يتم عمل اختبارات الكترونية لكافة المحافظات (أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج ،الاقصر واسوان ) بالحضور بمحافظة اسيوط بمدينة أسيوط الجديدة بمقر المدرسة إبتداءً من اليوم الاحد الموافق 3 يوليو 2022م وحتى الاربعاء الموافق 6 يوليو 2022م وذلك علي مستوي محافظات وجه قبلي .

وقال إن الاختبار عبارة عن امتحان إلكتروني مُعد ليُناسب مستوى الطلاب فى تخصصات (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلى) بمواد الترم الثاني من الاعدادية، المنطبق عليهم شروط القبول بالمدرسة بشرط اجتياز الاختبار الاول ( اليكتروني ــ تحريري)، والذين سيجتازون اختبارات القدرات والذي يعد شرط الاجتياز للانتقال الى المقابلة الشخصية في المواعيد المحددة لكل محافظة بمقر المدرسة الفنية، وتم البدء في إجراءات الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم وتجري الاختبارات بمنتهي الشفافية تحت اشراف اللجنة المشكلة.

وصرح " درة " أن المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة تستقبل دفعة جديدة من الطلاب الأعلى درجات من خمس محافظات وهم (أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، وأسوان ).

وأعلن أنه سيتم اجراء اختبارات للمتخلفين عن الحضور يوم الخميس المقبل الموافق 7 يوليو 2022م، وبعد اجتياز اختبارات القدرات يلية المقابلة الشخصية في المواعيد المحددة لكل محافظة بمقر المدرسة الفنية ، مع ضرورة الإلتزام بعدد من التعليمات الهامة والتي من بينها، حضور الطالب بمظهر لائق بمؤسسة تعليمية، وبرفقته ولي أمره ولا يسمح للمرافقين بدخول المدرسة حرصا على سلامة سير الاختبار .