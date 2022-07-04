شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خام النفط الأمريكي ليسجل 109 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تذبذبت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، حيث يقيم المستثمرون تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع نقص إمدادات النفط في السوق العالمية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى حوالي 109 دولارات للبرميل بعد تراجعه يوم الجمعة في ختام أسبوع التعاملات الماضي بنسبة بأكثر من 1%.

في الوقت نفسه جاء حجم التعاملات اليوم أقل من المعتاد نظرا للعطلة الرسمية في الولايات المتحدة بمناسبة يوم الاستقلال، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت أسعار النفط قد تأثرت خلال الشهر الماضي بمؤشرات على ركود الاقتصاد الأمريكي، وهو ما أثر سلبا على مبيعات الحاصلات والمواد الخام. كما استمر اضطراب الإمدادات في العديد من الدول النفطية.