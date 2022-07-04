شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط مع استمرار نقص المعروض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مما قلص مكاسبها من الجلسة السابقة حيث أثرت المخاوف من ركود عالمي على السوق في الوقت الذي استمر فيه نقص المعروض وسط انخفاض إنتاج أوبك والاضطرابات في ليبيا والعقوبات على روسيا.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 111.28 دولار للبرميل عند الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 2.4 بالمئة يوم الجمعة.

وبالمثل انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.3 بالمئة، إلى 108.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5 بالمئة يوم الجمعة.

وفي حين أثرت المخاوف من الركود على السوق خلال الأسبوعين الماضيين، لا تزال المخاوف بشأن المعروض قائمة، مما يحول دون حدوث انخفاض حاد في الأسعار.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج الدول العشر الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يونيو انخفض 100 ألف برميل يوميا إلى 28.52 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة التي تعهدت بها بنحو 275 ألف برميل يوميا.

عوضت زيادة الإنتاج في السعودية وغيرها من كبار المنتجين تراجع الإنتاج في نيجيريا وكذلك ليبيا التي تواجه مزيدا من تراجع الإمدادات بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية.

وقال محللون في مركز أبحاث (إيه.إن.زد) في مذكرة "هذا يجعل من غير المرجح أن تفي المنظمة (أوبك) بحصص الإنتاج المتزايدة حديثا".

وفي ضربة أخرى للإمدادات، قد يؤدي إضراب مخطط لعمال النفط والغاز النرويجيين هذا الأسبوع إلى خفض إنتاج البلاد من النفط والمكثفات بمقدار 130 ألف برميل يوميا.