شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من السلع الزراعية فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 434 مليونا و281 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، ارتفاعا من 405 ملايين و623 ألف دولار فى شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت 28 مليونا و658 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن صادرات السلع الزراعية شملت مجموعة من السلع وعلى رأسها صادرات "البطاطس" طازجة أو مبردة بنحو 102 مليون و413 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، مقابل 72 مليونا و920 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 29 مليونا و493 ألف دولار، يليها صادرات القطن "آخر غير مندوف ولا ممشط، محلوج" والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 48 مليونا و24 ألف دولار فى مارس الماضى، مقابل 19 مليونا و120 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 28 مليونا و904 آلاف دولار.

وتضمنت قائمة الصادرات من السلع الزراعية البصل الطازج أو مبرد بقيمة 8 ملايين و981 ألف دولار فى مارس الماضى، مقابل 5 ملايين و712 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 3 ملايين و269 ألف دولار، إلى جانب صادرات الفراولة "طازجة" بقيمة 8 ملايين و495 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و248 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت مليونى و247 ألف دولار.