شكرا لقرائتكم خبر عن 14 هدفا للرقابة المالية لتعميق الثقافة المالية أبرزها أول مكتبة إقليمية رقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر الوعى المالى وتعزيز الثقافة المالية ليس فقط بين المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، بل وأيضًا بين فئات الشعب المصرى كافة، وفى سبيل ذلك قامت الهيئة عبر مجمع المعرفة للثقافة المالية بتصميم أول استراتيجية وطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية فى مصر (2022-2026)؛ والتى تعنى بتعزيز القدرات المالية لدى الأفراد بدءًا من التعليم المالى ووصولًا إلى الاستقلال المالى والرفاهية المالية.

وتعتزم هيئة الرقابة المالية، تعميق مستويات الثقافة المالية فى المجتمع المصرى، عبر تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

1- دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية من خلال المبادرات المجتمعية المختلفة.

2- بناء القدرات فيما يخص آليات الشمول المالى الرقمى للعاملين فى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

3- تطوير آليات رقمية لتحفيز العملاء على استخدام أنظمة الدفع غير النقدى المختلفة وتطوير دليل إرشادى لأدوات الشمول المالى الرقمي.

4- إعداد الدراسات ونشر الأبحاث المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى وتطويره وتلك المتعلقة بالتمويل المستدام.

5- تقديم خدمات المسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة وتأسيس مجتمع مالى نموذجى ذو منظومة تضمن مصالح كافة الأطراف المعنية.

6- التوسع فى تقديم الخدمات المالية وعلى الأخص الإلكترونية منها مثل محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

7- نشر الوعى بقواعد المسئولية البيئية والمسئولية الاجتماعية والحوكمة (ESC) وأفضل الممارسات الدولية المرتبطة بها.

8- تحقيق التوازن بين السياسات المؤثرة على الاستقرار المالى والحماية والنزاهة فى عمل الجهات الرقابية من أجل الحد من المخاطر وتحقيق الشمول المالي.

9- تقديم الدعم الثقافى والمعرفى المجتمع الأعمال من أجل تطبيق قواعد المسئولية البيئية والمسئولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).

10- توسيع نطاق الوصول إلى نظام الخدمات المالية الرقمية لجميع المناطق الجغرافية.

11- مساعدة الجهات التشريعية والرقابية فى سن القرارات الملزمة المسئولية البيئية والمسئولية الاجتماعية والحوكمة (ESC).

12- تطوير أدوات التقييم والتحليل المحلية والإقليمية المخصصة لمخاطر تغير المناخ بالتعاون مع الشركاء الدوليين المختلفين.

13- إطلاق المشروعات البحثية المتعلقة بالتمويل المستدام والاستثمار المسؤول وتطوير إجراءات جمع البيانات وتحليلها.

14- إنشاء أول مكتبة إقليمية رقمية متخصصة فى التمويل والتأمين المستدام والاستثمار المسؤول.