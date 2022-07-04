شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروعات إنتاج الغاز والزيت الخام × 8 سنوات بـ33.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات الثمانى الماضية نفذ قطاع البترول 48 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 33.4 مليار دولار والتى أدت إلى تطور إنتاج الثروة البترولية والوصول لمعدلات غير مسبوقة وفيما يلى أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة.

أولا -"مشروع تنمية حقل ظهر"

1-بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017.

2- يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

3- بتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 6ر15 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع).

4- تم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسى عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات.

ثانيا: "مشروع تنمية حقل نورس"

1-يضيف إنتاجاً جديداً من الغاز الطبيعى يقدر بحوالى 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

2- تبلغ تكلفة المشروع حوالى 290 مليون دولار.

3- تم وضع 15 بئراً على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

ثالثا "مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط"

1-يضيف إنتاجاً يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً.

2-تبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 855 مليون دولار من خلال وضع 3آبار على الإنتاج فى ديسمبر 2017.

رابعا "مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل"

1-يعمل على تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتى تقدر بحوالى 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين).

2- تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالى 9.3 مليار دولار.

3- تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل.

خامسا "مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة"

1-يعمل على إنتاج حوالى 435 مليون قدم مكعب يومياً غاز و93ر9 ألف برميل متكثفات يومياً.

2- تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 775 مليون دولار.

3- تم وضع 8 آبار على الإنتاج فى خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى أبريل 2020.

سادسا "مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط "

1-هو التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالى 400 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر 4 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم.

2- تبلغ تكلفة المشروع حوالى 363 مليون دولار.

3- تم وضع الآبار على الإنتاج خلال الفترة من سبتمبر2019 حتى أبريل2020.

سابعا "مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب)"

1-يعمل على إنتاج حوالى 90 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج.

2- استثمارات تبلغ حوالى 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 9 آبار على الإنتاج فى الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.

ثامنا "مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا "

1-يعمل على نقل حوالى 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو بالدلتا إلى محطة معالجة الجميل ببورسعيد لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات.

2- يتكون المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019.

3-تم تشغيل الخط الثانى (أبو ماضي– الجميل) شهر مايو 2019.. هذا وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.

تاسعا" استكمال تنمية حقول شمال سيناء المرحلة الثالثة"

1-يعمل على إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تصل إلى حوالى 25 مليون قدم مكعب/يوم من خلال حفر عدد 3 أبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسى قطر 22".

2-تبلغ تكلفة المشروع حوالى 87 مليون دولار.

3-تم الانتهاء من وضع الآبار على الإنتاج فى الفترة من يناير22 إلى يونيه 2022.

عاشرا "مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس "

1-يضيف إنتاج أولـى حوالى 5 آلاف برميل يومياً زيت خام.

2-تم دخول الآبار تباعاً بدءاً من مارس2015 حتى نوفمبر2015 وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 234 مليون دولار.

الحادى عشر "مشروع إنشاء أربع ارصفة بحرية بحقول الشركة العامة للبترول"

1-يعمل على إنتاج ونقل الزيت الخام من 12 بئراً بحرياً بحقولHH & NAO SE Alhamd & HH2 بمنطقة خليج السويس

2- بهدف زيادة إجمالية فى الإنتاج حوالى 10.5 ألف برميل زيت يومياً.

3-تبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 134 مليون دولار.

4-تم الانتهاء من إنشاء وربط الرصيفين HH & NAO فى يناير 2018، وتم الانتهاء من إنشاء وربط الرصيفين HH2&SE Alhamd فى يناير وأبريل2021.

الثانى عشر مشروع تنمية حقل مذهل

1-لاستيعاب الإنتاج المتوقع من الزيت الخام والمقدر بحوالى 6 آلاف برميل زيت يومياً.

2- عن طريق إنشاء منصة بحرية واستبدال وحدة التخزين العائمة المؤجرة بخط جديد (بحرى/برى) بطول حوالى 13كم.

3- هذا وقد تم تشغيل التسهيلات البحرية فى سبتمبر2016 والخط فى يونيو2021.

4- تبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 180 مليون دولار.