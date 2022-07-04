شكرا لقرائتكم خبر عن «أسواق العثيم» تفوز بجائزة أسرع سلسلة أسواق نموا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت شركة أسواق عبدالله العثيم جائزة أسرع سلسلة أسواق تجزئة نموا بالمملكة العربية السعودية في عام ٢٠٢٢م بناء على تصنيف (Global business outlook) المتخصصة في القطاع الاقتصادي، وجاء حصول الشركة على هذه الجائزة انعكاسا للإستراتيجية والرؤية التي سارت عليها لتصبح أكثر انتشارا من خلال توسعها لتغطية معظم مدن المملكة، حيث تنتشر سلسلة أسواقها التي بلغت اليوم أكثر من ٢٨٨ فرعا في أكثر من ٧٥ مدينة ومحافظة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عملائها لتقدم لهم خدماتها بجودة وتميز مستمدة من خبرتها العريقة التي تجاوزت ٦٥ عاما في توفير السلع الاستهلاكية منذ انطلاقها في عام ١٩٦٥م.

وبهذه المناسبة صرح نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسواق عبدالله العثيم م. بدر العوجان قائلا: «جاءت جائزة (Global business outlook) والتي صنفتنا كأسرع سلسلة أسواق تجزئة نموا في المملكة، انطلاقا من رؤيتنا (توفير حياة أفضل بقيمة أقل) والتي من خلالها يتم رفع حجم الاستثمار الذي تقوم به شركتنا لزيادة اتساع شبكتها في جميع أنحاء المملكة، مع حرصنا على اختيار مواقعنا بعناية لتكون أقرب إلى عملائنا وتقديم أفضل خدمة ممكنة، بالإضافة إلى العروض المميزة على المنتجات المختلفة».

وأشار العوجان إلى جهود الشركة في الاعتماد على الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات لتكون منطلق رؤية الشركة وتوسعها، حيث يتم تدريب هذه الكوادر وتأهيلها من خلال معهد أكاديمية العثيم للتدريب، ثم توظيفها ومنحها الثقة الكاملة للإبداع وتولي المناصب القيادية في الشركة.

وكشف في ختام تصريحه بأن الشركة قامت بافتتاح ١٧ فرعا من بداية العام، وتعمل على خطة توسعية لخدمة أكبر شريحة من العملاء في جميع مدن ومحافظات المملكة.

يذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم تعتبر أكبر أسواق حجما في المملكة من حيث عدد الفروع، حيث يبلغ عدد فروعها أكثر من ٢٨٨ فرعا منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتستقبل أكثر من ٧٦ مليون متسوق سنويا، مما أهلها للحصول على جائزة أسرع سلسلة أسواق نموا في المملكة.