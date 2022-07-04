شكرا لقرائتكم خبر عن 14.9 مليار.. واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية «الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل» في مايو الماضي، مسجلة 14.85 مليار ريال، مقارنة بـ11.87 مليار ريال في أبريل.

وقالت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»: إن واردات المواد الغذائية بلغت 1.850 مليار ريال في مايو، مقابل 1.324 مليار ريال، في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن واردات الحبوب بلغت 891 مليون ريال، مقابل 267 مليون ريال في فترة المقارنة، بينما بلغت واردات الفواكه والخضراوات 74 مليون ريال، مقابل 11 مليون ريال.

وأضافت النشرة: إن واردات السكر والشاي والبن بلغت 61 مليون ريال في مايو الماضي، مقابل 66 مليون ريال في أبريل، بينما بلغت واردات المواشي واللحوم نحو 100 مليون ريال، مقارنة بـ110 ملايين ريال، في حين بلغت واردات المواد الغذائية وبعض المواد الأخرى نحو 704 ملايين ريال، مقابل 870 مليون ريال، في فترة المقارنة.

وأشارت إلى أن إجمالي واردات المنسوجات والملبوسات بلغ 62 مليون ريال، في مايو الماضي، مقابل 66 مليون ريال في أبريل، في حين بلغت مواد البناء نحو 1.543 مليار ريال، مقابل 1.70 مليار ريال، بينما بلغت واردات السيارات 2.864 مليار ريال، مقابل 2.501 مليار ريال، لافتة إلى أن واردات الآلات بلغت 481 مليون ريال، مقابل 469 مليون ريال، بينما بلغت الأجهزة 280 مليون ريال، مقابل 311 مليون ريال، فيما بلغت السلع الأخرى نحو 7.5 مليار ريال، مقابل 6.134 مليار ريال على أساس شهري.

ولفتت إلى أن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية «الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة» بلغت 9.872 مليار ريال، في مايو الماضي، مقابل 12.203 مليار ريال في أبريل 2022، مشيرة إلى أن واردات المواد الغذائية بلغت 1.117 مليار ريال، مقابل 915 مليون ريال.