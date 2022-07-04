شكرا لقرائتكم خبر عن الفول يقود زيادة واردات مصر من السلع الزراعية بمارس الماضى بـ48 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات المصرية من السلع الزراعية، مدفوعة بزيادة واردات بعض السلع وعلى رأسها الفول، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لواردات الفول العريض وفول صغير يابس لتصل إلى 48 مليونا و989 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، بينما كانت 26 مليونا و465 ألف دولار فى شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت 22 مليونا و524 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن القيمة الإجمالية لواردات السلع الزراعية بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و107 مليون دولار فى شهر مارس الماضى، مقابل مليار و31 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 75 مليونا و830 ألف دولار، وسجلت قائمة أهم السلع الزراعية المستوردة كلا من الذرة المستخدمة فى الأعلاف بقيمة 307 ملايين و291 ألف دولار فى مارس الماضى، مقابل 287 مليونا و309 آلاف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 19 مليونا و982 ألف دولار.

وبلغت قيمة الواردات المصرية فى شهر مارس الماضى نحو 7.74 مليار دولار، مقابل 7.55 مليار دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6%، ومن أهم الواردات كانت المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 682 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 278.5 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 144.9%.