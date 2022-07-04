شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 3-7-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ القاهرة للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، سبيد ميديكال.

البورصة تخسر 13.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 608.479 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 275.1 مليون ورقة مالية بقيمة 556.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.4 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.99%، والعرب على 11.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 54.3 مليون جنيه، 1.017 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.3 مليون جنيه، 68.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.35%، ليغلق عند مستوى 9008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1620 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 11043 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3638 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2507 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3678 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 80.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.11%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 2.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.25%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 141.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.88%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.62%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1 بسعر إغلاق 0.939 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20.89%.

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.022 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.52%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 17.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.37%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.454 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.58%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 14.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.19%.