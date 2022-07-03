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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت ضمن وفد أعضاء مجلس الأعمال السعودي المغربي، مع عدد من الجهات المختصة بالشأن التجاري والاقتصادي والاستثماري خلال زيارته لمملكة المغرب التي استمرت لمدة 4 أيام، (12-15 يونيو)، لترسيخ العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم التبادل التجاري واستشراف الفرص الاقتصادية ودعم أوجه التعاون بين المملكتين.

وعقد الجانب السعودي خلال زيارته للمملكة المغربية العديد من الاجتماعات مع عدد من الجهات العامة وممثلي القطاع الخاص والمهتمين بالشأن التجاري والاقتصادي والاستثماري، حيث ناقش المشاركون آلية التنسيق والتعاون لتعزيز الظروف الملائمة للاستثمار والإسهام في توسيع مجالات التبادل التجاري بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصادية وتطويرها، بما يدعم تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030، من حيث رفع نسبة الصادرات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية.



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