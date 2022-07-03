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وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الطرفين في مجال تطوير تجربة المسافر من خلال أتمتة نقل حقائب المسافرين من فروع سبل في المملكة إلى المطارات، وكذلك نقل حقائب المسافرين القادمين للمملكة من المطار إلى فروع سبل في جميع أنحاء المملكة، مما سيسهم في تقليل وقت الانتظار في المطارات وجعل تجربة السفر أسهل مما كانت عليه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «سبل» وقع مع إحدى الشركات المتخصصة في رقمنة نقل الحقائب من وإلى المطارات، مذكرة تفاهم تنص على التعاون في مجالات تدعم تطور القطاع اللوجستي في المملكة، بحضور المشرف العام على الشؤون الاستراتيجية والتشغيل بمؤسسة البريد السعودي «سبل» الدكتور فادي البحيران.وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الطرفين في مجال تطوير تجربة المسافر من خلال أتمتة نقل حقائب المسافرين من فروع سبل في المملكة إلى المطارات، وكذلك نقل حقائب المسافرين القادمين للمملكة من المطار إلى فروع سبل في جميع أنحاء المملكة، مما سيسهم في تقليل وقت الانتظار في المطارات وجعل تجربة السفر أسهل مما كانت عليه.

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