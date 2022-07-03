شكرا لقرائتكم خبر طرح 2670 أرضا مجانية لمستفيدي سكني في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح برنامج «سكني» 2670 قطعة أرض مجانية للمستفيدين ضمن المخططات السكنية التي طرحها سابقا عبر البوابة الالكترونية، داعيا المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الالكتروني واختيار المخطط والأرض المناسبة للحجز، في إطار سعيه إلى استحداث حلول الكترونية تسهل على المواطنين رحلة إيجاد المسكن الملائم.

وذكر البرنامج أن الأراضي التي طرحت تقع ضمن 13 مخططا سكنيا، موزعةً على 4 مناطق، وهي: (الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وحائل)، حيث شملت منطقة الرياض 6 مخططات، منها 3 في محافظة الدوادمي توفر ما مجموعه 626 أرضا، ومخططا واحدا في القويعية يضم 281 أرضا، ومخططا في عفيف يوفر 112 أرضا، بالإضافة إلى مخطط في ثادق يوفر 53 أرضا.

أما المنطقة الشرقية فشملت 5 مخططات، منها 3 في قرية العليا بإجمالي 733 أرضًا، ومخططين في حفر الباطن يتيحان ما مجموعه 550 أرضا، كما احتضنت منطقة حائل مخططا واحدا يقع في محافظة بقعاء ويوفر 49 أرضا، فيما حظيت منطقة مكة المكرمة - محافظة الطائف تحديدا - بمخطط واحد يوفر 266 أرضا.

وأوضح «سكني» أن أعمال البنية التحتية جارية في المخططات، مضيفا أن بإمكان المستفيدين زيارة البوابة الالكترونية لموقع «سكني» ثم اختيار «الحلول السكنية» ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية، واختيار المخطط المناسب لهم، مشيرا إلى أنه سيواصل تقديم التسهيلات كافة للمواطنين من مختلف فئات المجتمع لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني والوصول إلى 70 % بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج «سكني» يتيح للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، هذا بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

أراض مجانية

عدد المخططات13

عدد القطع 2670

الموقع 4 مناطق

الرياض 6 مخططات

3 مخططات في الدوادمي توفر 626 أرضا

1 مخطط في القويعية يوفر 281 أرضا

1 مخطط في عفيف يوفر 112 أرضا

1 مخطط في ثادق يوفر 53 أرضا

الشرقية 5 مخططات







3 مخططات في قرية العليا توفر 733 أرضا



2 مخطط في حفر الباطن توفر 550 أرضا



مكة المكرمة

1 مخطط في الطائف يوفر 266 أرضا

حائل

1 مخطط في بقعاء يوفر 49 أرضا

10 شركات في المرحلة الأولى، هي: