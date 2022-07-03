برنامج واعد 2

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ويهدف البرنامج إلى تطوير الموهوبين من حديثي التخرج عن طريق تدريبهم على أفضل الممارسات، ودعم سوق العمل عن طريق تأهيلهم وتجهيزهم للعمل في عدد من التخصصات، وخلق فرص متساوية للخريجين الجدد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقته الوطنية للإسكان NHC ويستهدف تدريب حديثي التخرج من المرحلة الجامعية لخلق الفرص المهنية وبناء وتطوير مهاراتهم عن طريق تأهيلهم وتجهيزهم للعمل بشكل احترافي، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان المهندس عبدالله البدير، والرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، وذلك بالمركز التفاعلي بمشروع مرسية شمال الرياض.ويهدف البرنامج إلى تطوير الموهوبين من حديثي التخرج عن طريق تدريبهم على أفضل الممارسات، ودعم سوق العمل عن طريق تأهيلهم وتجهيزهم للعمل في عدد من التخصصات، وخلق فرص متساوية للخريجين الجدد.

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