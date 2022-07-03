بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة على 10 شركات اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق مجموعة تداول السعودية، اليوم، بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية.

وتضم الشريحة الأولى التي سيتم إطلاقها من العقود المستقبلية للأسهم المفردة 10 شركات، وستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة”.

وأوضحت «تداول السعودية» أن العقود الجديدة ستكون متاحة للتداول، بما يمكن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، إضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

والعقود المستقبلية للأسهم المفردة هي عقود مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلا أساسيا لها، وتم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة المدرجة في تداول السعودية، وشأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق، وستتولى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة» مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت تداول، إلى أن جميع المستثمرين يمكنهم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، التي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات وهي: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، إس تي سي، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي ومعادن، وقد تم اختيار الشركات بناء على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق والحفاظ على نزاهة السوق وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.

وقال المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح في تصريح سابق «إن إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني في تداول السعودية، خطوة تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين»، وأضاف «يدعم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة ازدهار السوق المالية السعودية من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر، والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة».

10 شركات في المرحلة الأولى، هي:







صرف الراجحي



أرامكو السعودية



البنك الأهلي السعودي



مصرف الإنماء



سابك



إس تي سي



كيان السعودية



الشركة السعودية للكهرباء



المراعي



معادن



تعرف على العقود المستقبلية للأسهم المفردة: