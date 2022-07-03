الصندوق الزراعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع عقدا مع شركة التنمية الغذائية لتمويل استيراد منتجات زراعية بقيمة 150 مليون ريال، واستيراد 53 ألف طن من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى 30 ألف طن من فول الصويا، ضمن مبادرة صندوق التنمية الزراعية لتمويل استيراد المنتجات الزراعية (رأس المال العامل)، وذلك بحضور مدير إدارة المشاريع المتخصصة بالصندوق المهندس هاني الرحيان، وعضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أحمد عسيلان.

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