شكرا لقرائتكم خبر تفاهم لتمويل مستفيدي «تقدير» حتى سن 68 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج «تقدير» أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع شركة أصول الحديثة للتمويل لتقديم منتجات وخدمات لمستفيدي البرنامج.

ووقع المذكرة التي جرت في مقر التأمينات الاجتماعية بالرياض مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية سعود الجهني، ومن جانب شركة أصول الرئيس التنفيذي للشركة بندر القعيطي.

وتضمنت المذكرة تقديم عروض تمويلية بنسب منافسة وحصرية لعملاء برنامج «تقدير»، كما تضمنت المذكرة إمكانية التمويل حتى بلوغ 68 سنة، كما تم التفاهم حيال الربط الآلي بين الجهتين للتيسير على العملاء وتسريع الإجراءات.

وأوضح الجهني أن هذه المذكرة تندرج تحت مسار التمويل أحد المسارات الخمسة لبرنامج «تقدير» والذي يسعى من خلاله البرنامج إلى توفير وتصميم حلول تمويلية منافسة موجهة خصيصا لعملاء برنامج «تقدير» من المتقاعدين والمستفيدين من القطاعين العام والخاص، وأكد الجهني أن الجهود مستمرة في إدارة البرنامج لاستقطاب الشراكات المميزة مع مختلف الجهات في القطاع الخاص والتي سوف تقدم القيمة المضافة للعملاء بإذن الله.

وأفاد القعيطي أن توقيع هذه الاتفاقية لتمويل المتقاعدين يأتي من حرص الشركة وتقديرها لهذه الشريحة المهمة والتي كان لها دور كبير في خدمة الوطن، كما أنها امتداد للخدمات التي تقدمها الشركة لجميع شرائح المجتمع.

يذكر أن برنامج «تقدير» أحد المبادرات المجتمعية التي طورتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليقدم مزايا وعروضا في مختلف المجالات عبر مساراته الخمسة (خبرة، مزايا، تمويل، فعاليات، المسؤولية الاجتماعية)، حيث يستفيد من البرنامج كافة متقاعدي ومستفيدي المؤسسة من القطاعين العام والخاص، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل البرنامج والعروض المقدمة عبر زيارة الموقع الالكتروني لبرنامج «تقدير» www.tqr.sa والاستفادة من ميزات البرنامج عبر بطاقة عميل «تقدير» الرقمية المتوفرة في تطبيق البرنامج للأجهزة الذكية.

المذكرة تتضمن:

