أكوا باور توزع 563 مليونا أرباحا عن 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أكوا باور خلال اجتماعها الخميس الماضي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 7.7% من رأس المال عن العام 2021. وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن الجمعية وافقت على توزيع أرباح بقيمة 562.9 مليون ريال بواقع 0.77 ريال للسهم. وأشارت إلى أن الجمعية وافقت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. الأرباح الموزعة لعام 2021: عدد الأسهم731.1 مليون سهم إجمالي الأرباح الموزعة562.9 مليون ريال النسبة من رأس المال7.7 % ربحية السهم 0.77 ريال تاريخ الاستحقاق30 يونيو 2022 تاريخ التوزيع21 يوليو 2022

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