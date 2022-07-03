البنك الأهلي السعودي يوزع 4.9 مليارات أرباحا عن الفصل الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11 % من رأس المال تعادل 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول 2022.

وأوضح البنك في بيان على موقع تداول، أن مجلس الإدارة وافق على توزيع 4.92 مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022.

وذكر البنك أن الأسهم المستحقة للأرباح 4.47 مليارات سهم، وأن حصة السهم من التوزيع 1.10 ريال بعد خصم الزكاة، وبنسبة 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفاد بأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 14 ذي الحجة 1443 (13 يوليو 2022) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وأشار إلى أن تاريخ التوزيع 22 ذو الحجة 1443 (21 يوليو 2022).

توزيع الأرباح:

عدد الأسهم4478 مليون سهم

إجمالي الأرباح الموزعة4925.8 مليون ريال

النسبة من رأس المال 11 %

حصة السهم 1.1 ريال

أحقية الأرباح13 يوليو 2022

التوزيع21 يوليو 2022