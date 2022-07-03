أسواق العثيم تلغي طرح شركة عبدالله العثيم للاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغت شركة أسواق عبدالله العثيم الطرح العام الأولي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار.

وأشارت أسواق العثيم، في بيان على «تداول»، أمس الأحد، إلى استلامها خطابا من شركة عبدالله العثيم للاستثمار يفيد بإلغاء الطرح العام الأولي بنسبة 30% من رأسمالها في السوق المالية السعودية الرئيسية، ولم توضح الشركة أسباب إلغاء الطرح لشركتها التابعة.

ووافق مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم في مارس الماضي على بيع كامل حصتها البالغة 13.65% في شركة عبدالله العثيم للاستثمار من خلال الطرح العام في السوق المالية الرئيسية، وحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في هذا الشأن.

وقررت شركة عبدالله العثيم للاستثمار نهاية شهر مايو الماضي إعادة جدولة العرض التقديمي للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وأرجعت الشركة ذلك لغرض اختيار الفرصة المناسبة القادمة لطرح وإدراج أسهم الشركة.

وكانت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، قد أعلنت نشرة الإصدار الخاصة بطرح 30 مليون سهم من أسهمها، في السوق السعودي، وكان من المقرر أن تبدأ يوم 26 مايو 2022 فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر وتستمر إلى يوم 1 يونيو 2022، كما كان من المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 8 يونيو 2022 ولمدة يومين.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر لها، في وقت سابق، أن عائلة العثيم السعودية علقت خططا لطرح عام أولي لأعمالها في مراكز التسوق، وأشارت المصادر إلى مخاوف تأثير اضطرابات أسواق الأسهم العالمية على تقييم الطرح.