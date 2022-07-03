اللحوم البلدي ب 135 جنيها للكيلو.. الزراعة تطرح سلعا غذائية بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن دكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا بمنافذها، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

وقال "السباعي" إنه تم طرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها للكيلو في إطار مبادرة الوزارة "خير مزارعنا لأهلينا" لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج

مضيفا أن القطاع سبق وقام أيضا بطرح الاضاحي الحية من الأبقار والجاموس والخراف بأسعار تقل عن الأسواق