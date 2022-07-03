شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الصومالى يمنح الرخصة لبنك مصر للعمل داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة البنك المركزي الصومالي، على إصدار الترخيص لبنك مصر؛ للعمل داخل البلاد لأول مرة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال الاجتماع، الذي عقده مجلس إدارة البنك المركزي الصومالي.

من جهته قال محافظ البنك المركزي الصومالي عبد الرحمن محمد عبدالله إن بنك مصر سيسهم بشكل كبير في تعزيز النظام المالي للبلاد والنمو الاقتصادي بشكل عام، مضيفا أن البنك المركزي الصومالي ملتزم بالعمل على تطوير والحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن بنك مصر يعد أول بنك أجنبي يعمل في الصومال.