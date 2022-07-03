"إيجار": يونيو الأعلى في توثيق العقود بأكثر من 192 ألف عقد

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج إيجار عن تسجيل شهر يونيو 2022 أكثر من 192 ألف عقد إيجار موثّق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، والذي يعد الرقم الأعلى لتوثيق العقود خلال شهر واحد منذ إطلاق الشبكة في 2018.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن العقود السكنية والتجارية الموثقة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو تجاوزت 982 ألف عقدا، بارتفاع يصل إلى 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبيّن "إيجار" أن الارتفاع في أعداد العقود الموثقة في الشبكة، وإقبال المستفيدين على توثيق عقودهم في الشبكة، جاء نتيجة لتطوير الشبكة في يونيو 2021، والذي شمل عددا من الخدمات والمزايا مثل تنويع قنوات الدفع الإلكتروني، وإضافة خدمة السلوك الإيجاري، وتسجيل الحالة التعاقدية، وخدمة الاستلام والتسليم للوحدات الإيجارية عبر منصة سكني، وربط فواتير المياه بعقود الإيجار، وإطلاق المؤشر الإيجاري الذي يمكن المستفيدين من معرفة معدل القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وغيرها من الخدمات والتحسينات، إضافة إلى تطوير خدمات الشبكة مثل توثيق العقود وتجديدها، ومرونة الدفعات، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية، وإدارة العقود، وإصدار سندات القبض وغيرها.

وأكد "إيجار" أن البيئة الإيجارية التي يعمل على تطويرها والخدمات التي يقدمها البرنامج أسهمت في الارتقاء بقطاع الإيجار العقاري ورفع كفاءته وتسهيل عملياته الإيجارية وإجراءاتها، ما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ويقلل المخاطر عبر حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتحقيق تطلعاتهم.