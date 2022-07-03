شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدعو لإبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأحد، إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة في ظل زيادة اعتماد ألمانيا على بعض الدول الأخرى.

وقال شتاينماير اليوم الأحد في هامبورج خلال احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس نادي أوبرزيه المعني بدعم التبادل بين الأوساط الاقتصادية والعلمية ويعمل أيضا لأجل الديمقراطية والتسامح: "توسيع نطاق الانخراط والحد من الضعف يجب أن يكونا المبدأ الأساسي لعملنا".

وأكد الرئيس الألماني أنه من الضروري أن يكون هناك عودة لاتفاقات التجارة الحرة، وقال: "اتفاقات التجارة الحرة من طراز جديد يجب أن تعمل على تشابك سياسة التجارة وسياسة الاستدامة سويا".

وأضاف شتاينماير أن النظام القانوني لمنظمات التجارة العالمية سيظل الحل الأمثل، ولكنه أشار إلى أنه طالما أن هذا النظام هش، فيمكن لاتفاقيات التجارة الحرة توفير حالة من اليقين القانوني في ظل هذه الأجواء من عدم اليقين.

وأعرب عن أمله في أن تنهي ألمانيا والاتحاد الأوروبي المفاوضات الجارية حاليا وأن يقوما بتحديث الاتفاقيات القائمة.

وتابع الرئيس الألماني قائلا: "إننا بحاجة لعلاقات تجارية منظمة مع دول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزلندا والمكسيك وشيلي وكثير من الدول الأخرى"، وأشار إلى أنه إذا لم تشكل ألمانيا العولمة باتفاقيات تجارة طموحة، فإن دولا أخرى ستقوم بذلك بمعايير أقل.