الاقتصاد

إيقاف العمل على منظومة الأعمال الضريبية لمدة أربعة أيام لإجراء تحديثات علىها

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الضرائب أنه نظرًا لإجراء تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، سيتم إيقاف العمل على المنظومة لمدة أربعة أيام، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 حتى يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، على أن يتم إعادة تفعيل العمل على المنظومة مرة أخرى يوم الأحد الموافق 10  يوليو 2022 .

 

وذلك فيما يخص الممولين في (مركز كبار الممولين - مركز متوسطى الممولين - مركز كبار المهن الحرة - المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع ).

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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