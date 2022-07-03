شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشف فن السيرما".. فعالية بالمتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع بدء موسم الحج، أقام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالتعاون مع مؤسسة القلم لفن الخط العربي فعالية تحت عنوان "اكتشف فن السيرما".

تضمنت الفعالية معرضا فنيا لقطع ومشغولات نفذت بفن السيرما وهو فن التطريز بالخيوط الذهبية والذى تم استخدامه لتزيين كسوة الكعبة المشرفة، كما زين به الكثير من ملابس الملوك والأمراء في العصور التاريخية المختلفة، بالإضافة إلى ورشة حية تفاعلية عن حرفة فن السيرما.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات هو التأكيد على دور المتاحف ورسالتها كمؤسسات تثقيفية وتنويرية ومجمتعية، حيث تعد هذه الفعاليات بمثابة إحياء للتراث والفن الرفيع من الإندثار، كما تساعد على امتداد الإرتقاء بالذوق والثقافة التاريخية للحرف اليدوية المصرية القديمة.

وتضمنت الفعالية أيضا ورشة تراثية حية عن فن جرافيتى الحج وهو فن الرسم على جدران وواجهة المنازل فى ريف وصعيد مصر التى كانت تدل على سفر صاحب المنزل لاداء فريضة الحج كنوع من الإحتفال الشعبى بالحجيج قامت بها الفنانة رولا رضا من رواد الفن التشكيلى.

وأشارت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل إلى تفاعل زوار المتحف وخاصة الشباب والأطفال واستمتاعهم بتجربة الرسم والمشاركة بهذه المحاكاة، مضيفة أن فريق التراث والتواصل الحضارى بالمتحف قام بالشرح لجمهور المشاركين هذه الممارسات والاحتفالات الشعبية التى كانت تقام قديما فى مصر حول موسم الحج.

كما اختتمت الفعالية بتسليم جميع الفنانين المشاركين شهادات تقدير مقدمة من إدارة المتحف.