شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 111.63دولار لبرنت و108.43دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 111.63دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 108.43 دولار للبرميل حيث ارتفعت الأسعار حوالى 2% مع نهاية الأسبوع الماضى.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعتقد أنه قادر على تقسيم وتخريب الناتو لكن النقيض هو ما حدث.

وقال جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى في ختام قمة مدريد لقادة حلف الناتو، إن صناعة النفط الروسية تضررت بسبب العقوبات وسنستمر في ذلك، موضحا أن روسيا تكبدت خسائر عسكرية كبيرة في أوكرانيا ولن تنتصر.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الهدف من تحديد سقف لسعر النفط الروسي هو خفض أسعار الوقود عالميا، موضحا أن روسيا هي السبب في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الخميس الماضى، حالة القوة القاهرة على موانئ السدرة وراس لانوف، إضافة إلى حقل الفيل مع استمرار حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة، مشيرة إلى خسارة البلاد 16 مليار دينار ليبي.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية المهندس مصطفى صنع الله في بيان له أنه بات من المستحيل تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليتة، مما أوصل ليبيا إلى تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي.

وأضاف صنع الله "نجابه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة متمثلة في عدم قدرتنا على تغطية احتياجات المرافق الحيوية في البلاد بالمحروقات، وأن مبادلة النفط الخام من الانتاج المتاح بالوقود السائل أضحت على المحك نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج، فضلا عن تعطل تغذية حساب المحروقات بالعملة الصعبة!! بسبب رفض المصرف المركزي ووزارة المالية تسييل المخصصات بالدولار الأمريكي، لذا فليس مستغربا أن تستفحل الأزمة في موسم الصيف ما لم يتم استئناف إنتاج النفط أو معالجة العجز الحالي لحساب المحروقات."