شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي يستضيف الدفعة الخامسة من برنامج "قمم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضاف البنك الأهلي السعودي مؤخراً الدفعة الخامسة من برنامج "قمم" الذي يضم أبرز الكفاءات السعودية الشابة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية الواعدين والأكثر تميزًا، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية للقادة الرائدين في عدد من القطاعات الاقتصادية كجزء من رحلة تمكين وتطوير طلاب وطالبات "قمم" لتحقيق طموحاتهم المهنية وأهداف رؤية مملكتنا الغالية.

حيث استعرض قياديي البنك الأهلي السعودي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي، قصص النجاح الملهمة التي قادت أهم وأسرع اندماج في المنطقة وأسرار نجاح عملية الدمج والدروس المستفادة من خلال محاضرة تم إلقاءها لطلاب وطالبات برنامج "قمم" في المقر الرئيس للبنك، كما شارك قادة البنك مسيرتهم وتجاربهم الشخصية وخلاصة خبراتهم وقصص نجاح حياتهم المهنية.

من جانبه، أكد الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري على أهمية تحديد وتمكين المواهب والقيادات الشابة في جميع أنحاء المملكة، مبيناً أن برنامج "قمم" يُعد من أبرز البرامج الواعدة. وأضاف قائلاً أصبح لدي رغبة واهتمام بالموضوع بعد أول محاضرة قمت بإلقاءاها منذ 5 سنوات، والسبب أن "قمم" يعطي فرصة للشباب الذين قد لا يكون لديهم في حياتهم أشخاص يعتمدون عليهم من ناحية التوجيه والإرشاد فيحصلوا على المستوى المناسب من التوجيه والدروس العملية من أشخاص خاضوا أشواط طويلة في مجالات عمل مختلفة. وقال "في الحقيقة أن برنامج "قمم" ينمي مهارات لا تدرس في المدارس، حيث أنني تابعت شخصياً المسار المهني لعدد من خريجي البرنامج وهو حقيقة يبعث على الفخر كونه يقدم طريقة لزيادة إمكانية الوصول إلى الفرص".

ومن جانب آخر أوضح الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي، أن برنامج "قمم" يُعد من البرامج الطموحة ويساهم في تطوير وتمكين جيل جديد من المواهب والكفاءات التي ستساهم في قيادة المملكة إلى آفاق المستقبل، مجھزه بمھارات القیادة ومدربة على ید نخبة من أبرز الشخصیات ومنضمین إلى شبكة واسعة من قادة الأعمال.مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تأتي متماشية مع جهود البنك في مجال إعداد قادة مستقبل القطاع المصرفي ودوره في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلهم من خلال برنامج "رواد الأهلي" حيث يُعتبر أحد أبرز البرامج التأهيلية على مستوى القطاع المالي السعودي ، مختتماً حديثه "أن بناء وتنمية المواهب القيادية الشابة هو توجُّه إستراتيجي في البنك الأهلي السعودي".

وشملت زيارة برنامج "قمم" في المقر الرئيسي لأحد أهم وأبرز الكيانات المالية في المنطقة عرض يحكي قصة هذا الكيان العريق، بالإضافة إلى جولة تعريفية حول إدارات وأقسام البنك، ومقابلات مع بعض القيادات التي ساهمت في نجاح البنك، والتي تشارك في صناعة الغد.