تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، مع بداية التعاملات، عند نفس أسعار أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 659 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 847 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 988 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1129 جنيها للجرام.

كما وصل سعر الجنيه الذهب عند 7904 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وكان سعر الذهب عالمياً قد سجل، في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع إلى نحو 1811 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع قدرها 0.23%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.