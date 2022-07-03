شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم القاهرة للدواجن بنسبة 12.56% رغم نفى أنباء الاستحواذ عليها من "المراعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف الورقة المالية القاهرة للدواجن، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة 10%.

وجاء ذلك بعد ارتفاع سعر سهم القاهرة للدواجن بنسبة 12.56% ليصل إلى مستوى 2.330 جنيه بحجم تداول 1.2مليون سهم بقيمة 2.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 231 عملية.

وارتفع سهم القاهرة للدواجن، مدفوعًا بتداول أخبار عن تلقيها عروض استحواذ من شركة المراعي السعودية، فيما أعلنت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنها لم تتلقى أي عروض للاستحواذ.