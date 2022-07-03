شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 3-7-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 3-7-2022 أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.76 للشراء، 18.82 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.78 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.78 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.74 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري18.74 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.76 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.76 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.78 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.





سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي18.79 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.