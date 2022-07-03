شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة الاكتتاب في شركة غزل المحلة لكرة القدم حتى 14 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البورصة المصرية، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل فترة نهاية الاكتتاب والحد الأقصى لعدد الأسهم التي يتم الاكتتاب فيها بالنسبة للمكتتب الواحد لشركة غزل المحلة لكرة القدم، بحيث يتم غلق الاكتتاب يوم 14 أغسطس المقبل، وأن تكون أقصى كمية يكتتب فيها المكتتب الواحد 15 مليون سهم.

يشار إلى أن شركة غزل المحلة لكرة القدم هي شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 2021 بعد فصل نشاط كرة القدم عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ويتكون رأس مال الشركة من مساهمة عينية من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بقيمة حوالي 65 مليون جنيه تمثل 32.6% من إجمالي أسهم الشركة وذلك مقابل حقوق انتفاع لمدة 20 عاما لاستخدام ستاد غزل المحلة وملاعب تدريب كرة القدم الملحقة بالاستاد والسمة التجارية للفريق، كما يتضمن رأس المال مبلغ 37 مليون جنيه حصيلة طرح خاص ساهمت فيه شركة مصر القابضة للتأمين بـ15 مليون جنيه وتمت تغطية باقي المبلغ من أفراد ومؤسسات مصرية وخليجية، فيما تبلغ القيمة المطروحة من خلال الاكتتاب العام نحو 98 مليون جنيه، ليصل بذلك رأس مال الشركة إلى 200 مليون جنيه.

وتعتبر شركة غزل المحلة لكرة القدم - ليست فقط الأولى من نوعها من حيث كونها أول شركة كرة قدم يتم إدارجها في البورصة إقليميا - ولكنها أيضا أول شركة يتم إدارجها بعد التأسيس مباشرة أي قبل إصدار قوائمها المالية لمدة عامين على الأقل.