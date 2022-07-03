شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم الأنشطة الاقتصادية لأكبر عدد من المشتغلين فى الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات بحث القوى العاملة الذى يجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين بالربع الأول من العام الجارى 2022 موزعة بين ثلاث أنشطة اقتصادية وفقا لما يلي:

• نشاط التشييد والبناء بواقع 165 ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط الزراعة واستغلال الغابات بواقع 81 ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط الصناعات التحويلية بواقع 65 ألف مشتغل عن الربع السابق.

اما بالنسبة للتوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول لعام 2022، فقد حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,234 مليون مشتغل 4,452 مليون من الذكور، 782ألف من الإناث بنسبة 18,9% من إجمالى المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,170 مليون مشتغل 3,527 مليون من الذكور، 643 الف من الإناث بنسبة 15,0% من إجمالى المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين فى نشــاط التشييد والبناء 3,941 مليون مشتغل 3,918 مليون من الذكور، 23 ألف من الإناث بنسبة 14,2% من إجمالى المشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين فى الصناعات التحويلية 3,428مليون مشتغل 3,138 مليون من الذكور ,290 ألف من الإناث بنسبة 12,4% من إجمالى المشتغلين، واخيرا بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2,435 مليون مشتغل 2,410 مليون من الذكور،25 ألف من الإناث بنسبة 8,8% من إجمالى المشتغلين.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل البطالة بلغ 7,2% من إجمالى قوة العمل مقابل 7,4% فى الربع السابق من عام 2021 بانخفاض قدره 0.2 % عن كلا من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.