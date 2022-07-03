شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية للنفط.. وبرنت يسجل 111 دولارا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 2.5 %، مع مخاوف نقص الإمدادات، ليسجّل الخام مكاسب أسبوعية.

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز، ارتفاع حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار حفارة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 595 حفارة.

وفي ختام تعاملات الجمعة الماضية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم سبتمبر- بنحو 2.4 %، ليسجل 111.63 دولار للبرميل، وصعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم أغسطس- بنحو 2.5 % إلى 108.43 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس بنحو 2.3 % و0.8 % على التوالي خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضية.

وسجل كلا الخامين برنت وغرب تكساس خسائر شهرية بنحو 6.5 % و7.8 % على التوالي

وتراجعت أسعار النفط بنحو 4 % يوم الخميس الماضي، لتسجل خسائر شهرية، لكن الخام حقق مكاسب فصلية ونصف سنوية.

وقرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وحلفاء من الخارج بقيادة روسيا، تثبيت سياسة زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس المقبل، كما كان متوقعًا.

وفي نهاية الجلسة، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أغسطس- بنحو 1.3 % تقريبًا، ليسجل 114.81 دولار للبرميل، وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم أغسطس- بنحو 3.7 % إلى 105.67 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 2 %، يوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة، لتسجّل أول هبوط في 4 جلسات متتالية.

وفي نهاية التعاملات، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أغسطس- بنحو 1.5 %، ليسجل 116.26 دولار للبرميل، بعدما تجاوز 120 دولارًا خلال الجلسة.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم أغسطس- بنحو 1.8 %، ليصل إلى 109.78 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2.5 %، في نهاية تعاملات الثلاثاء، مع مخاوف نقص المعروض.

في نهاية الجلسة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أغسطس- بنسبة 2.5 %، لتبلغ 117.98 دولار للبرميل، بعدما تجاوزت 118 دولارًا للبرميل خلال التعاملات، وارتفع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر أغسطس- بنحو 2 % مسجلًا 111.76 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %، في ختام تعاملات يوم الإثنين الماضي، ليصعد خام برنت أعلى من 115 دولارًا للبرميل.

وفي نهاية الجلسة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أغسطس- بنسبة تزيد على 1.7 %، لتبلغ 115.09 دولار للبرميل، بعدما تجاوزت 116 دولارًا خلال التعاملات.

وارتفع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم أغسطس المقبل- بنحو 1.8 % مسجلًا 109.57 دولار للبرميل.