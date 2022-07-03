شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإسكان تطلق «واعد 2» لتأهيل حديثي التخرج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الوطنية للإسكان NHC برنامج " واعد 2 " الذي يستهدف تدريب حديثي التخرج من المرحلة الجامعية لخلق الفرص المهنية وبناء وتطوير مهاراتهم عن طريق تأهيلهم وتجهيزهم للعمل بشكل احترافي، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وسعادة الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، وعدد من أصحاب السعادة وقيادات الشركة وذلك بالمركز التفاعلي بمشروع مرسية شمال الرياض. ويهدف البرنامج إلى تطوير الموهوبين من حديثي التخرج عن طريق تدريبهم على أفضل الممارسات، ودعم سوق العمل عن طريق تأهيلهم وتجهيزهم للعمل في عدد من التخصصات، وخلق فرص متساوية للخريجين الجدد من الذكور والاناث لدعم رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى نقل المعرفة عن طريق التطبيق العملي للبرنامج بالتعاون مع الشركاء من المطورين العقاريين. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن برنامج "واعد" يعد أحد أهم البرامج الوطنية في مجال تدريب الخريجين وتوفير الفرص الوظيفية التي تتناسب مع طموحاتهم، كما بين بأن عدد المقبولين في البرنامج 50 من حديثي تخرج في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع وصول عدد خريجي البرنامج بحلول عام 2025، إلى أكثر من 200 خريج". يذكر أن الوطنية للإسكان تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير مجتمعات سكنية نموذجية ذات جودة حياة تلبي تطلعات الأسرة السعودية.