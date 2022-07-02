شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة فى البورصة بقيمة 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر يونيو الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.1 مليار ورقة بقيمة 2.974 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 101.2 مليون ورقة، بقيمة 2.499 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.521 مليار ورقة بقيمة 1.804 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 825 مليون ورقة بقيمة 1.175 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 126.5 مليون ورقة بقيمة 1.028 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 572.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 684.3 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 417.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 654.8 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 143.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 644.2 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 118 مليون ورقة منفذة بقيمة 304.5 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 567.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 271.3 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 756.6 ألف ورقة منفذة بقيمة 24.3 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 32.5 مليون ورقة بقيمة 15.2 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.